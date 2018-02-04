В неожиданном месте – на ЭХЕ! – громко умирает от восхищения собою Дмитрий Губерниев.
Благодаря этому эфиру, я понял, что Олимпийские Игры проводятся исключительно ради него, и телевидение еще существует тоже лишь благодаря немыслимому таланту Губерниева!
Он обещает “до последней капли крови” поддерживать в Корее наших олимпийцев и петь в эфире гимн.
О, этот прекрасный человек, умеющий делать прямоугольный рот!
{ 4 февраля 2018 }
Губерниев
В неожиданном месте – на ЭХЕ! – громко умирает от восхищения собою Дмитрий Губерниев.
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