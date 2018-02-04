“Брежневская оттепель” – и вообще гуманизация советской жизни с середины шестидесятых до середины семидесятых – тот случай, когда важный исторический сюжет просто не существует как исторический миф.

А между тем:

- Количество политзаключенных уменьшилось на порядок не только по сравнению со Сталиным, но именно по сравнению с Хрущевым – и совсем перестали “брать за разговоры”, что при Хрущеве делали массово.

- Перестали всерьез преследовать православие и религию в целом, за вычетом отдельных церковных диссидентов, которые сами “шли в бой”.

- Дали колхозникам паспорта и пенсии.

- Разрешили “сложный”, и даже “умеренно положительный” образ “белых” в советской культуре.

- Разрешили “победу” и 9 мая.

- Подружились с администрациями Никсона и Форда в Америке, да и с тогдашней прекрасной Европой отношения были хорошие.

- Начали выпускать желающих уехать.

- Хоть и частично-осторожно, но легализовали “русскую тему” (реставрация храмов-иконы-внутренний туризм-деревенская проза).

- Заметно облегчили жизнь обывателю на нефтяные деньги (жилье-коммуникации-социалка), да и к тому же перестали нервировать его хрущевскими капризами и вспышками жестокости.

Можно и еще много чего вспомнить хорошего.

Но – исторический миф всего этого не признает.

С его – мифа – точки зрения, гуманизация – это только Хрущев, а Брежнев – это “застой” и “маразм”.

То же самое повторяется и сейчас.

Мы-то понимаем, что на фоне дурдома, стрельбы, нищеты и унижения 1989-1999 годов, путинская Россия – это прежде всего гуманизация, смягчение, шаг в сторону цивилизации, а не прочь от нее, как предыдущие лет десять-двенадцать.

Но мы-то знаем одно, а миф – знает другое.

Есть в этом, граждане, какая-то несправедливость.