Советская власть это ад, потому что она почти весь двадцатый век тратила, тратила и тратила Россию и русский народ как ресурс, который дешево стоит, который никогда не закончится, и которого было не жалко. Каждое движение истории, каждый шаг [Читать...]

Я не люблю Советскую власть даже не за тот океан насилия, который она вызвала, – в конце концов, в двадцатом веке было пролито такое нескончаемое количество крови, что глупо и пошло махать теперь друг перед другом гекатомбами трупов [Читать...]

Такой плакат висел на соседней с нашей баррикаде в ночь на 4 октября. Ну сколько можно мучиться с кризисом власти? Мэрия сгорела, Белый дом расколошматили танками, Останкино едва потушили, до АЭС, слава Богу, не дошло. Видно, над всей [Читать...]

Почему власть должна радовать либеральную интеллигенцию? Почему либеральную интеллигенцию нельзя совсем уж обижать, даже если она инфантильная, истеричная и в абсолютном меньшинстве? Потому что мир устроен, что все равно именно эти люди будут сидеть в медиа, писать книги, [Читать...]