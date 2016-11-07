Советская власть

Такой плакат висел на соседней с нашей баррикаде в ночь на 4 октября. Ну сколько можно мучиться с кризисом власти? Мэрия сгорела, Белый дом расколошматили танками, Останкино едва потушили, до АЭС, слава Богу, не дошло. Видно, над всей [Читать...]

Время от времени возникают собеседники, которые строят логику так: если вы не против власти, значит вы за власть. Просто и доходчиво. Но вот теперь я хочу спросить. Вы какую власть имеете в виду? Путина? Медведева? А ведь это [Читать...]

О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ – Я хочу сказать, что я переживаю вообще за Украину, за украинский народ, просто людей, обычных граждан Украины. У меня много друзей и в Киеве, и в других городах, и в Харькове, и в [Читать...]

Сегодня на радио КП сказал ведущему неожиданно мудрую вещь: наша власть в конце концов перестанет воспринимать Россию как корпорацию и снова станет относиться к ней как к стране, которую нужно любить саму по себе – просто для этого [Читать...]

Власть в России может иметь только сакральный характер, иначе она превращается в имитацию управления и, соответственно, не имеет поддержки не только у народа, но и у чиновничества, которое перестает служить и начинает только кормиться…Сакральность власти может дать либо [Читать...]