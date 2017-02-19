Когда Роднина плакала на пьедестале при исполнении нашего гимна, мне, помню, было гордо, пронзительно и щемяще.
А когда вчера Губерниев, типа, спасая ситуацию, словно коверный клоун, мнящий себя любимцем публики, метался перед подиумом, дирижируя нашими биатлонистами – мне было стыдно за него и противно.
“Что изменилось – мы или мир?”
{ 19 февраля 2017 }
Губерниев
Когда Роднина плакала на пьедестале при исполнении нашего гимна, мне, помню, было гордо, пронзительно и щемяще.
$LF
Оставьте комментарий
|««« Бульвар