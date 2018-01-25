Зажратость – наше все. Это синдром такой – российский. От небратьев мы, честно говоря, недалеко ушли.

Основной лозунг и главное настроение это ” я то деньги тысячами считаю, а они, суки, на частных самолетах летают и лексусы покупают..”

Поэтому, вывод – да, я согласен отказаться от красной рыбы, от свинины и курочек-гриль, сидеть без света, драться в очередях за хлебом. Но пусть и они, суки, забудут как жемчуга покупать.

Вот только существенная поправка. У вас, борцов за справедливость, все так и будет – то есть ничего не будет, а те с лексусами пострадают мало – сбегут в другие теплые страны. Чтобы месиво кровавое здесь переждать. А потом вернутся – чтобы на дураках зарабатывать. Хлеб им втридорога впаривать. Или волонтерами свою скорбный миллион поиметь.

Я тут в Дохе сидел – на перестыковке. Рядом со мной в кафе небратья – симпатичная молодая пара. Она уже прикупила золотишко кой-какое и сумку за полторы тысячи долларов. И волновалась – не переплатила ли?

Он ее успокоил одной фразой :”Не бз..и.. пока АТО нужны наши сух. пайки – покупай что хочешь.”

Это – волонтеры. маркитанты.. Работники войны. Поставляют галеты. Закупают через Белоруссию и фасуют на месте – в Киеве – с красивым трезубом.

Я к чему это – посмотрите на Украину. Зависть и жадность баранов идет на пользу только козлам. Неужели каждый недовольный всерьез считает, что ему повезет стать козлом? а не отправиться на мясо?