У нас потерялись какие-то понятия. Всё смешалось в доме.

У нас спортсмены тренировались всю жизнь, им эту жизнь нельзя портить, поэтому они могут на глазах всего мира идти под нейтральными флагами, а государство за победы им всё равно выплатит премии за счет бюджета.

Зато молодым придуркам-курсантам, у которых ещё дурь в заднице играет, поплясать в фуражках гражданской авиации нельзя. Их надо отчислить, надо испортить им всю жизнь. Всю. Навсегда.

Сам ректор сравнивает курсантов с Пусси Райот – нашел, блин, святое место у себя за порогом.

И так во всём. Нет понимания, где можно шутить над собой и своим народом, и в этом не будет никакой русофобии, а будет лишь самоирония, а где нельзя. Где можно быть в трусах, а где надо быть в смокинге. Где можно рассказать пошлый анекдот, а где этого делать никак нельзя. Где можно плясать, а где – нет. Где свобода, а где – осознанная необходимость.

Это дезориентация. То, что хорошо бы понимать на интуитивном уровне, больше не понимается ни на каком.