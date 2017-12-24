Государственный дискурс слишком долго эксплуатировал “военную” тему. А оппозиция в той же конфронтационной тональности не слезала с темы коррупции (содержательно – та же война, только гражданская).

Но, это, как с телевизионной программной сеткой. Поставить в прайм какой-нибудь боевичок или сериал про разведчиков – совсем неплохо. Патриотизм и все такое. Однако, делать сплошной телеканал “Звезда” – это заведомо обречь себя на долю аудитории процента в три. Нормальный человек жрать такое постоянно не может.

Поэтому, проект “Грудинин” очень хорош.

Хорошая производственная драма со строительством “Сталинградского тракторного”, освоением Целины и параллельной депортацией азербайджанцев с узбеками пойдет у зрителя на ура. Особенно после 9 лет непрерывных военных сериалов.

И вообще внешне – это вылитый Брежнев в расцвете сил.