Дорогие мои, беснующиеся по поводу артистического состава новогодних “Огоньков”!

Пройдет совсем немного времени и вы же будете скорбеть здесь же в ФБ по поводу ухода кого-то из них, стандартно называя ушедшего “эпохой”.

Может, просто не надо смотреть эти “Огоньки”, если так уж невмоготу?

Или наоборот, смотреть, чтобы запомнить живыми тех, в чьем присутствии прошла наша жизнь?

Я не знаю

Доброго утра всем!