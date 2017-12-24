Дорогие мои, беснующиеся по поводу артистического состава новогодних “Огоньков”!
Пройдет совсем немного времени и вы же будете скорбеть здесь же в ФБ по поводу ухода кого-то из них, стандартно называя ушедшего “эпохой”.
Может, просто не надо смотреть эти “Огоньки”, если так уж невмоготу?
Или наоборот, смотреть, чтобы запомнить живыми тех, в чьем присутствии прошла наша жизнь?
Я не знаю
Доброго утра всем!
{ 24 декабря 2017 }
«Огоньки»
Дорогие мои, беснующиеся по поводу артистического состава новогодних “Огоньков”!
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