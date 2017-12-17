Интересно, а с чего они взяли, что Путин устал и тяготится президентством? От него слышали? Вряд ли. Интерпретируют. Судят, как водится, по себе. Это по ихнему – сбил бабок, ну чтоб хватило на безбедную, и живи себе в удовольствие – путешествуй, жри вкусненькое, трахай кого хошь… Комфортное потребление прекрасного и утончённого. Для душевного удобства, ну чтоб не было мучительно больно от безыдейности, кляни себе кровавый режим, который, к слову, комфортно потреблять не оч и мешает. Словосочетания типа «свобода слова» и «нет тоталитаризму» произноси и станешь выглядеть передовым…
А Путину, мне кажется, интересно быть хозяином страны, настоящим Государем в философском понимании этого термина. Он не прост, этот Путин. А они, которые его на дух, его норовят упростить. Им так понятнее
Путин
Интересно, а с чего они взяли, что Путин устал и тяготится президентством? От него слышали? Вряд ли. Интерпретируют. Судят, как водится, по себе. Это по ихнему – сбил бабок, ну чтоб хватило на безбедную, и живи себе в удовольствие – путешествуй, жри вкусненькое, трахай кого хошь… Комфортное потребление прекрасного и утончённого. Для душевного удобства, ну чтоб не было мучительно больно от безыдейности, кляни себе кровавый режим, который, к слову, комфортно потреблять не оч и мешает. Словосочетания типа «свобода слова» и «нет тоталитаризму» произноси и станешь выглядеть передовым…
Оставьте комментарий
|««« Баттлы