Россия официально сообщила о теракте на борту нашего самолета, летевшего из Египта. В этой связи Путин сделал эмоционально выверенное и точное заявление. Это я к тому, что нам всегда кажется, будто правильные слова находят только лидеры других государств. [Читать...]

На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]

Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]

Белковский говорит важную вещь: “Проблема для него состоит не в том, чтоб не уйти, а проблема — уйти с позором или приобрести этот позор вскоре после ухода. Если бы он был уверен, что он может уйти с тотальными [Читать...]

Кто внимательно следит за моими публикациями, может обратить внимание – я никогда не был СТОРОННИКОМ Путина. Я был его избирателем, призывал за него голосовать. При этом, руководствуясь правилом “не сотвори себе кумира” ( + “за всем наблюдай интересы [Читать...]