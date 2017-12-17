{ 17 декабря 2017 }

Путин

Рубрики: [Фейсбук]  

Интересно, а с чего они взяли, что Путин устал и тяготится президентством? От него слышали? Вряд ли. Интерпретируют. Судят, как водится, по себе. Это по ихнему – сбил бабок, ну чтоб хватило на безбедную, и живи себе в удовольствие – путешествуй, жри вкусненькое, трахай кого хошь… Комфортное потребление прекрасного и утончённого. Для душевного удобства, ну чтоб не было мучительно больно от безыдейности, кляни себе кровавый режим, который, к слову, комфортно потреблять не оч и мешает. Словосочетания типа «свобода слова» и «нет тоталитаризму» произноси и станешь выглядеть передовым…
А Путину, мне кажется, интересно быть хозяином страны, настоящим Государем в философском понимании этого термина. Он не прост, этот Путин. А они, которые его на дух, его норовят упростить. Им так понятнее

Карл Шуман


Похожие посты:


  1. Путин

    2. Путин

    Россия официально сообщила о теракте на борту нашего самолета, летевшего из Египта. В этой связи Путин сделал эмоционально выверенное и точное заявление. Это я к тому, что нам всегда кажется, будто правильные слова находят только лидеры других государств. [Читать...]


  2. Путин молчит

    3. Путин молчит

    На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]


  3. Путин

    4. Путин

    Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]


  4. Путин

    5. Путин

    Белковский говорит важную вещь: “Проблема для него состоит не в том, чтоб не уйти, а проблема — уйти с позором или приобрести этот позор вскоре после ухода. Если бы он был уверен, что он может уйти с тотальными [Читать...]


  5. Путин

    6. Путин

    Кто внимательно следит за моими публикациями, может обратить внимание – я никогда не был СТОРОННИКОМ Путина. Я был его избирателем, призывал за него голосовать. При этом, руководствуясь правилом “не сотвори себе кумира” ( + “за всем наблюдай интересы [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««