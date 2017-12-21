Интересно, а с чего они взяли, что Путин устал и тяготится президентством? От него слышали? Вряд ли. Интерпретируют. Судят, как водится, по себе. Это по ихнему – сбил бабок, ну чтоб хватило на безбедную, и живи себе в удовольствие – путешествуй, жри вкусненькое, трахай кого хошь… Комфортное потребление прекрасного и утончённого. Для душевного удобства, ну чтоб не было мучительно больно от безыдейности, кляни себе кровавый режим, который, к слову, комфортно потреблять не оч и мешает. Словосочетания типа «свобода слова» и «нет тоталитаризму» произноси и станешь выглядеть передовым…

А Путину, мне кажется, интересно быть хозяином страны, настоящим Государем в философском понимании этого термина. Он не прост, этот Путин. А они, которые его на дух, его норовят упростить. Им так понятнее.

***

Дан старт предвыборной кампании. Результат ожидаем и понятен. Понятен всем и ждём все, но разное. Конечно же Путин. Вопрос – какой?

Какого Путина жду я. Прежнего. Т.е. динамично развивающегося, пластичного, отвечающего на вызовы изменениями, в первую очередь в себе, и меняющего с собой страну. То, что страну надобно ещё менять, не вызывает споров. В этом едины и либералы и патриоты. Либералы, будучи ментально пожилыми и костными, поют старый гимн индивидуальной свободе. У патриотов наблюдается певческое красно-белое разноголосье, но мотив общий – государственность! Примат общественного над частным. Империя, короче. Здоровый консерватизм, с непредвзятой опорой на исторический опыт. Всё уже было.

Ещё короче, Путину стать Государем. Его путь к власти проторяли и удача и добродетель. Силы за ним тоже, хоть отбавляй.

Впрёд, мой Principe!

***

Опять же, не адвокатирования для.

Действительно, зачем ему внештатные адвокаты? Ирада Зейналова вполне справляется, ещё и руками себе помогает акценты расставлять… Просто, из личного опыта. Страной руководить не приходилось, но придумал и сделал за отчётный жизненный период аж три журнала и знаете чего заметил? – всё, кто хоть сколько-нибудь участвовал в процессе, норовили занести своё видение изданий. Не скажу, что ревность от этого накрывала, ревность тут ни при чём, наоборот, всё дельное что заносили, брал с благодарностью, но порой предложения поступали настолько не туда, что приходилось искать способы от помощи такой и советов увильнуть и, по возможности, не обидеть советчиков. От и Путин, сравнение некорректное, но делает свой журнал «Россия», а ему все советуют. И через совет предложения поменять всё, вплоть до названия.

Удивляюсь, как он умудряется матом таки советчиков не посылать…

И предугадывая традиционные: «онвсёделаетнетак» и «путинжуликвозсливальщик». Кто долго живёт и не растерял память, вспомните страну, которую он принял и ту, в которой сейчас живёте. Если совесть есть, то…

Да, а журналы делать и никого не обидеть ни у кого не получается.