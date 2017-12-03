Вопрос о том, надо ли отдать разрушенную деревню современному художнику, чтобы он ее сжег и сделал свое красивое фото, – это в каком-то смысле вечный вопрос русской культуры, который все время задается по-разному.

Ну например -

Надо ли отдать убыточный советский завод ушлым ребятам в спортивной форме, чтобы они его распилили и продали на металлолом?

Надо ли отдать пустырь рядом с Кремлем модным урбанистам, чтобы те отбросили догмы и приняли смелые решения?

Надо ли отдать пыльные шахтерские поселки по ту сторону ельцинской границы яркому добровольческому батальону, который научит их новую родину любить?

Надо ли отдать морально устаревшую церковь под долгожданный дом культуры того самого завода – который потом распилят и продадут, но это потом, – чтобы идейные парни пригласили на танец кудрявых девчат?

Надо ли отдать помоечное кладбище с могилами никому не нужных реакционных помещиков и купцов – под светлый, солнечный сквер для наших детей?

Надо ли отдать мусорный, бессмысленный сквер с коврами окурков и гнилыми скамейками – под отличный проект актуального архитектора с лофтами, ресторанами и, кстати, выставочным пространством, где современный художник покажет свое красивое фото с вашей дурацкой горящей деревней?

Иными словами -

Правильно ли уничтожать старое и горбатое – во имя свежего, душистого и прогрессивного?

Или все-таки жалко?

- Не жалко! – всегда говорят нам Швондеры-Берлиозы, ответственные за прогресс.

Все равно ведь у вас все заброшено, бедно, неинтересно, вокруг то алкаши, то агрессоры, то тетка с сумкой на колесах, то кровавый тиран.

Все равно вы без нас ни черта не умеете сами – ни выставочное пространство запомидорить, ни завод распилить, ни принять смелое решение насчет Кремля.

Вы даже деревню свою не можете сжечь красиво – урбанистически так, актуально.

Вы ее будете медленно, уныло, десятилетиями терять.

Ходить вокруг, бормотать, ныть, курить, уезжать, возвращаться.

Давайте мы лучше плеснем бензинчику.

Плеснем прогресса.

И есть во всем этом, должно быть, какая-то историческая правота.

Но русская культура – обманчиво податливая.

Вязкая.

Швондеры-Берлиозы торопятся, быстро перебирают ногами, – а ноги вытащить все труднее.

Сначала у них все получается быстро и ловко – там урбанизм, там батальон, там пожар, много смелых решений, – а потом старая, горбатая Россия начинает их притормаживать.

Она возникает на их блестящем, победном пути – как упрямое болото.

И сразу же выясняется, что тут плохая страна, безнадежный народ, генетическая катастрофа, да и вообще надо скорее уехать, а то мало ли.

И где был прогресс, там один загранпаспорт.

Потому что не жалко – когда чужое.

Когда чужое – по его поводу всегда приятно принять смелое решение, устроить на его гробу выставочное пространство.

Но если свое – даже давно потерянное, даже разрушенное, и нет ни денег, ни сил восстановить, – все равно как-то жалко.

Ходишь вокруг, ноешь, бормочешь, куришь, уезжаешь, опять возвращаешься.

А там эти.

Свежие и прогрессивные.

С бензином.

Здорово, Швондер. Привет, Берлиоз.

А это наша плохая страна.

И она хочет узнать вас поближе.