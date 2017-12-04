Барановская

Футболист Аршавин виноват перед здравомыслящими людьми не потому что он переложил на них проблемы их собственных ожиданий (это простительно!), а потому что выпустил на свободу джина (вернее – джену) из бутылки, или откуда она там вылезла со своим сиплым голосом и обезъяньими ужимками, и посадил её в телевизор! Футболист Тарасов, кстати, тоже последовал примеру Аршавина в этом смысле, и сбагрил нам свою бывшую благоверную. Теперь мы вынуждены наблюдать это маппет-шоу с их бывшими жёнами-обезъянами. За что вы так с нами поступили, Андрей и Дмитрий?