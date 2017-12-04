{ 4 декабря 2017 }

Барановская

Рубрики: [Фейсбук]  

Футболист Аршавин виноват перед здравомыслящими людьми не потому что он переложил на них проблемы их собственных ожиданий (это простительно!), а потому что выпустил на свободу джина (вернее – джену) из бутылки, или откуда она там вылезла со своим сиплым голосом и обезъяньими ужимками, и посадил её в телевизор!  Футболист Тарасов, кстати, тоже последовал примеру Аршавина в этом смысле, и сбагрил нам свою бывшую благоверную. Теперь мы вынуждены наблюдать это маппет-шоу с их бывшими жёнами-обезъянами. За что вы  так с нами поступили, Андрей и Дмитрий?

Александр Вулых


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