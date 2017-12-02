Особый шик

Особым шиком считается сегодня сказать о том, что у вас нет телевизора. Вы автоматически попадаете в касту интеллектуальной элиты, черпующей информацию из космоса и интернета, свободной от тяжести общественного мнения, но зато помеченной печатью невьебенности и охуительности. Мол, был раньше, но я его в окно выбросил с шестнадцатого этажа. Накатило что-то. И плевать, что за него денег плочено. Не@#&*№№ость дороже. А еще довод о том, что на нем кот спит меня умиляет и делает нежным. Покупайте плзменные телевизоры Самсунг, идеальное место отдыха для вашего питомца. На него можно даже срать.

Еще немного, отказ от бытовой техники станет эталоном человеческого развития.

- Вы знаете, у меня нет стиральной машины!

-Как это?

- Ну, я просто не стираю трусы. Зато я самодостаточен и с ярко выраженной индивидуальностью.

- А микроволновая печь?

-Тоже нет!

- Почему?

-Потому что я свободен! Жри Доширак, сбеги от условностей!

Еще есть ряд людей, которые говорят, что у них телек показывает только Дискавери и Энимал Плэнет. Этакие вечные юнаты. Интересует их живая природа, понимаете ли.

Либо есть версия, что у них пульт потерялся.

Но истину говорю вам, даже эти люди иногда, когда никто не видят, закрываются в темной комнате и смотрят “Давай поженимся”. И даже те, у кого нет телевизора делают тоже самое.

И не #&₽дите. Даже те, кто собрался комментировать этот статус как-нибудь типа “А что такое Давай поженимся?”, пиздят. Вы все знаете лучше меня. Привет вам от Розы Сябитовой.