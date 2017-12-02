Быков Vs Красовский

Есть уникальный человек, который всегда и постоянно врет! Он врет даже тогда, когда говорит правду! Он врет истерично, взахлеб и по-девичьи! Сегодня он с тем же надрывом и той же скороговоркой тараторит прямо противоположное тому, что тараторил позавчера! [Читать...]