Посмотрел на Ютуб-канале Собчак разговор Красовского с режиссером Юрием Быковым.
В очередной раз задумался, почему человек талантливый, совестивый и искренний обычно выглядит незащищенным, неубедительным и сумбурным в диалоге с циничным, беспринципным и самоуверенным говнюком, у которого в голове четкий ценник на все сущее в мире?
{ 2 декабря 2017 }
Быков Vs Красовский
Посмотрел на Ютуб-канале Собчак разговор Красовского с режиссером Юрием Быковым.
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