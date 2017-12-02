{ 2 декабря 2017 }

Быков Vs Красовский

Рубрики: [Фейсбук]  

Посмотрел на Ютуб-канале Собчак разговор Красовского с режиссером Юрием Быковым.
В очередной раз задумался, почему человек талантливый, совестивый и искренний обычно выглядит незащищенным, неубедительным и сумбурным в диалоге с циничным, беспринципным и самоуверенным говнюком, у которого в голове четкий ценник на все сущее в мире?

Аркадий Кайданов


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