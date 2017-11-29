Иллюзия глобального мира сыграла с сенатором Сулейманом Керимовым злую шутку. Для человека, который последние 20 лет перемещался из Москвы в Лондон, а из Лондона в Загреб примерно так же, как рядовой обыватель едет из Южного Бутова в Мытищи, границы давно потеряли всякий смысл,

А все оказалось совсем не так.

В границах, в месте рождения, в происхождении, в языке, по-прежнему, заложены смыслы, которые на 90% определяет всю человеческую жизнь.

Арест в Ницце оглушителен, как библейская притча. Это – катастрофа для целого поколения “новых русских”, которые в начале 90-х поверили в новый мир без границ и строили его не щадя ни себя, ни других.

Россия стала местом, где они зарабатывают деньги, а старая Европа – местом жительства.

Святая и наивная вера в возможность удаленного менеджмента колониальными территориями из охраняемых европейских резерваций не лечилась ничем. Ни периодическими арестами, ни тяжелыми бракоразводными процессами, ни унизительным высокомерием местных джентельменов, которые оскорбительно улыбались плохому английскому русских миллионеров.

Казалось, нужно просто еще немного постараться, еще немного заработать, купить еще один фубольный клуб, поддельного Климта или настоящего Ван Гона и все образуется. В конце концов, мы же – белые, а значит лучще индусов или арабов.

Однако, оказалось, что денег и цвета кожи маловато для того чтобы стать европейцем. Европа оказалась протестантски нетерпима и требует полной лояльности, полного отречения от тебя прежнего – от “ветхого” человека.

Если ты хочешь стать англичанином Джозефом Конрадом, забудь о том, что ты поляк Теодор Коженёвский. Смени язык, привычки и кулинарные привязанности. Если хочешь завтракать баба гануж или карри – никакой гель для душа не скроет запах Магриба и Калькутты исходящий от твоей кожи. Если хочешь пахнуть как европеец, придется завтракать овсянкой и круасанами.

Но самое главное конечно не это.

Запад не позволяет никому менять свой образ жизни. Для желающих жить обычаями Тираны или Варшавы всегда есть гетто вроде 20-го арондисмана Парижа. Там ты можешь жить по законам шариата, торговать наркотой и жарить шашлык на балконе.

Если хочешь стать настоящим французом – придется поставить себе на шею железную пяту французского закона и подчиниться ему полность. Ещё поздравлять знакомых с гейской свадьбой, не стрелять в депрессии из наградного пистолета, а главное – платить огромные налоги.

В отличии от России европейцы давно распрощались с феодализмом. Попытки “понаехавших” с дальних восточных окраин вести себя словно магнатов, будят в европейцах гены дедушек санкюлотов. На гильотину конечно не отправят, а в казематы – запросто.

Для бывшего советского человека это обстоятельство невыносимо.

Ему, выросшему в сословном обществе и достигшему в нем почти безграничного могущества, предлагается исполнять требования какого-то серого чиновника провинциальной администрации. Человеку, который на равных решает вопросы с высшими чиновниками самой большой в мире империи, выписывает ордер на обыск налоговый клерк, шеф полиции равный по уровню главе РУВД какого-нибудь Одинцовского района Московской области.

Это трудно понять и невозможно принять.

Но, видимо, придется.