Есть рыбу в Москве – чистой воды позерство и бессмысленная трата денег.

Рыба стала фетишем, опцией престижного потребления и здорового образа жизни.

Идиоты с деньгами идут в “Азбуке вкуса”, которая продает исключительно размороженную рыбу, резонно полагая, что от ближайшего океана до Новорижского шоссе слишком длинный путь, чтобы тунец не протух по дороге.

Женщины из среднего класса отрывают от скудного бюджета последнюю копейку, чтобы съесть семгу на пару. Они уверены, что это – полезно Видели бы они как выращивают эту семгу. Это – просто морские свиньи, которых кормят комбикормом, стимуляторами роста и антибиотиками.

Рефлексирующие по традициям граждане покупают в вонючих гипермаркетах осетров. Однако, причаститься русскости китайским осетром (он же – амурский) невозможно. Этого осетра выращивают в говне и кормят тоже говном.

В Юго-Восточной Азии так же выращивают пангассиуса. Для этого роют пруды, куда вьетнамцы сливают продукты жизнедеятельности.

Пора наконец признаться себе, что торговые сети продают биомассу, с различной комбинацией питательных веществ. Так зачем переплачивать? Нужен белок – купи пластмассовую курицу. Она дешевле пластмассовой рыбы минимум в четыре раза.

Рыбные рестораны в России могут быть только в Санкт-Петербурге, да и то сезонными, поскольку корюшку ловят только ранней весной. Есть еще Магадан и Владивосток, но билеты туда слишком дороги и поездка в Хорватию всяко обойдется дешевле.

А речная рыба просто – невкусная. Ее поэтому и употребляют в пищу только с большим количеством водки. Просто, чтобы не чувствовать вкус тины.

Селедка имеет вкус беспросветной нищеты, ровно как консервированные шпроты и лосось в салате “мимоза”. Эти кулинарные изыски советской эпохи и закончатся на последнем советском поколении. Те, кому меньше 40, этой радости уже не поймут.

Выхода из кулинарного тупика я не вижу. Разве что, в живых омарах. Их пока брать можно.