Есть вещи неизменные.

Например, в Питере всегда плохая погода. А в Киеве – хищные девки. А в МГИМО выращивают рептилоидов.

В субботу видел паренька лет 27-ми. Все, как в благословенном 1986 году. Костюм, аккуратная лейтенантская прическа и ненависть ко всему живому.

Он даже бабу свою красивую ненавидел. Выносил ей мозг за то, что она слопала бигмак и пирожок с вишней, а ему принесла только холодный кофе. А он – “только что с работы и хочет кушать”.

Девочка держала в руках пустой пакет из макдака и бумажный стакан и что-то в ответ жалко лепетала.

Когда он наконец уволится из конторы по продаже собачьего корма и станет 10-м секретарем посольства в Эритрее, он так же будет изводить секретаршу за то, что она – говно и закончила филфак Тамбовского университета, а он – белая кость и выпускник МГИМО МИД РФ.