Чем отличались реальные русские люди сороковых годов двадцатого века, реальные ветераны, женщины и дети, заставшие войну, – от патриотических блоггеров двадцать первого века?

Отличались они тем, что те люди знали элементарные вещи, которые неведомы нынешним.

Солдат противника – это не сотрудник спецслужб противника, не чиновник его режима, и не палач противника из его карательных бригад.

Солдат противника бывает каким угодно – и диким зверем, и добрым человеком, – но пленные или погибшие солдаты противника вызывают сочувствие.

Это вообще-то норма.

И те русские люди – жалели немцев.

Те русские люди подкармливали немецких пленных, лечили немецких раненых, те – настоящие – ветераны мирно встречались с немецкими стариками.

Они не знали, что в следующем веке придут патриотические блоггеры и начнут орать, что каждый призванный на войну, каждый пришедший в Россию и погибший там немецкий солдат – виноват.

Они не знали, что побежденных и мертвых не может быть жалко.

Что не может быть жалко тех, кто, не совершив никаких преступлений, тем не менее, умер в бою на чьей-то земле – как многие русские солдаты в 1920 году в Польше или в 1939 году в Финляндии, в 1956 году в Венгрии или в 1979 году в Афганистане.

Да что там те люди сороковых, что они в геополитике понимали.

Но и Нюрнбергский процесс, как выясняется, не понимал – он ведь, зараза такая, тоже не постановил, что каждый немецкий солдат виноват.

Да что там Нюрнбергский процесс.

Некто товарищ Сталин, который Иосиф Виссарионович, тот еще гуманист, тоже почему-то считал, что мы, мол, воюем с Гитлером, который приходит и уходит, а не со всей Германией, которая остается.

Но и товарищ Сталин оказался недостаточно суров для патриотических блоггеров.

Ну, пусть себе надрываются.

А я скажу: мир праху всех, кто остался в аду войны – в том числе и чужих солдат.

Мы тоже можем быть для кого-то чужими солдатами.

И тогда нас тоже жалко.