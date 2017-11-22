Отто был не виноват в том, что его забрали на восточный фронт. Он не хотел воевать, он хотел жить мирно. Но ничего поделать не смог. Он пошел на фронт и убил твоего деда.

Курт был не виноват в том, что его забрали на фронт. Он не хотел воевать, он хотел жить мирно. Но ничего поделать не мог. Он пришел в Белоруссию и сжег деревню.

Ганс был не виноват в том, что его забрали на восточный фронт. Он не хотел воевать, он хотел жить мирно. Но ничего поделать не смог. Он служил в концлагере и служил в группе уничтожения.

Они ни в чем не виноваты. Они же не хотели. Поплачь о них, дружище.