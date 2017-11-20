История с мальчиком из Уренгоя – это ЧП. В масштабах страны. Однако пока никакой адекватной реакции на произошедшее я не вижу. Гимназия оскорблена, мэр грудью защищает мальчика, говорят, глава округа тоже, и пресс-секретарь Газпрома в общем тренде.

Нам как вообще на такое реагировать? Не на мальчика, а на ответственных дяденек и тетенек?

Общий телехор сейчас приблизительно такой: мальчика не научили, не объяснили ему, его подвели взрослые, надо усиливать, углублять и расширять.

Но проблема в том, что мальчика как раз научили. И не просто научили, а дали ему шаблон выступления. Потому что кроме мальчика следом показали девочку – она рассказала о судьбе другого немецкого солдата ровно в тех же выражениях. Сначала “мне предложили участвовать в проекте”, потом “мне было интересно”, потом посещение кладбища (или желание посетить), короткая история немецкого солдата и общий вывод – погублена невинная душа, никто не хотел воевать.

Сразу вспомнилось, кстати, советское детство. Расскажи о пионере-герое. Тебе, Петечка, достается Володя Дубинин, а тебе, Юлечка, Марат Казей. “Бу-бу-бу, Володя, бу-бу-бу, мы все должны быть такими”.

Здесь ровно такая же хрень, простите. Можно не спирать на родителей (мать мальчика по телефону была в натуральной истерике – она адвокат, она понимает, что произошло). Отговорки по поводу того, что текст “сократили”.

Помилуйте, кого вы лечите? Текст был у всех согласован двадцать раз на разных уровнях. Это, разумеется, текст немецкой стороны. Хотя немецким депутатам всё это по барабану. Послушали, позевали, детишки, мир, история, бюджет освоен, пошли кофе пить.

Однако же конкретные обороты и посылы у детей были направлены исключительно на нашу аудиторию. Это нашу историю переписывают. Это наш фундамент желают подорвать.

Поэтому выводы должны быть сделаны самые серьезные. Все руководство образования в городе, мэр и прочие – должны бы по-хорошему свои посты покинуть моментально. Чтобы другим было неповадно.

Тут не в самом образовании дело. Не в конкретном мальчике. Дело в серьезном информационном ударе по всему обществу.

“Ой, нас с Германией опять ссорят”. Да вы что? По-моему, если уж говорить просто, кого-кого Германия может учить демократии, миролюбию и проч., только не Россию в ближайшую тысячу лет. Заикаться о Крыме не должны, паразиты. Словом “аннексия” должны давиться. А они санкции вводят, спортсменам гадят в первейших рядах. Какие вообще выступления сегодня в Бундестаге, да ещё и детские?

Это вопрос уровня МИДа (в том числе).

А у нас обычная трепотня. Так и я могу. Сидя у себя на кухне (что и делаю). “Птичку жалко и мальчика”. Да вынесите вы мальчика за скобки. Журналистика-то ещё есть? Кто согласовывал, кто давал отмашку, кто видел текст, кто подписывал всякие там договоры о сотрудничестве, что взамен – словом, где вся подоплека? Где у нас ещё такое может завтра вылезти? Действительно ли сын учительницы истории в зоне АТО воюет с украинской стороны? Сейчас это значимо. И т.д., и т.п.

Прыщ вскочит – мы столбенеем. Потом успокоились и дальше пошли. Но вопросы-то накапливаются.

***

Завершая тему.

Смотрю и читаю всё по поводу. Что могу сказать. За мальчика не беспокойтесь, у мальчика, судя по всему, всё в шоколаде.

Ни один крупный медийный персонаж не сказал с экрана, что перед нами лоб, в общем, здоровый, и он должен нести хотя бы какую-нибудь ответственность за то, что сделал не где-нибудь, а на международной арене. Никто такого не сказал. В принципе. Рафик полностью неуиноват, “не мы такие, жизнь такая”.

Мальчик с удовольствием прокатился в Германию.

Мальчик получил свои пятнадцать минут славы. Его ещё куда-нибудь на ток-шоу пригласят, интервью возьмут, и он, будьте уверены, скажет всё так, как надо, чтобы понравиться любой стороне.

У мальчика будущее.

Перед нами ещё один прекрасный и впечатляющий урок т.н. “патриотизма”.

Учитесь жить, короче, и детей своих учите. Вот как надо. Завтра мальчика наперебой будут все зазывать к себе, чтобы показать ему историю “с правильного ракурса”.

Семья из Германии, дважды вернувшаяся в Россию, мальчик из Уренгоя, храбрая украинская поэтесса, которая, собрав волю в кулак, несколько пересмотрела свои взгляды на войну с Донбассом и теперь ездит в Питер выступать – вот герои наших дней.

Не стесняйтесь плакать на камеру. Не стесняйтесь обвинять во всём других. Не стесняйтесь брать деньги у кого угодно за что угодно.

Такие уроки.

Потому что “патриотизм” – это такой политический “Дом-2″ для быдла. Шоу. А для элиты – коньячок в гримерке и фотография с Ковтуном на память. Наздра!