{ 20 ноября 2017 }

Мальчик из Уреноя

Рубрики: [Фейсбук]  

А вообще мальчик из Уренгоя сломал себе жизнь. Наверняка его родителей уже заставили подписать заявление об уходе с работы «по собственному желанию» – в российской глубинке это делается молниеносно. Продюсеры программ “Пусть говорят” и «Время покажет» сейчас приглашают в Москву на эфир соседей мальчика, друзей и учителей чтобы рассказали на всю страну о том, как вырос такой негодник и подлец. В стране, где культ победы в ВОВ является главной скрепой, ляпнуть про «невинно убиенных немцев» это роковая ошибка. Короче личность этого пацана сейчас будут обсасывать как весной Шурыгину. Главное, чтобы он от подобного прессинга не полез в петлю. Пацану и его семье нужно срочно покидать Россию – жить спокойно им не дадут. Российская пропаганда получила нового Павлика Морозова и Власова в одном флаконе – факт.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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