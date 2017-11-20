Мальчик из Уреноя

А вообще мальчик из Уренгоя сломал себе жизнь. Наверняка его родителей уже заставили подписать заявление об уходе с работы «по собственному желанию» – в российской глубинке это делается молниеносно. Продюсеры программ “Пусть говорят” и «Время покажет» сейчас приглашают в Москву на эфир соседей мальчика, друзей и учителей чтобы рассказали на всю страну о том, как вырос такой негодник и подлец. В стране, где культ победы в ВОВ является главной скрепой, ляпнуть про «невинно убиенных немцев» это роковая ошибка. Короче личность этого пацана сейчас будут обсасывать как весной Шурыгину. Главное, чтобы он от подобного прессинга не полез в петлю. Пацану и его семье нужно срочно покидать Россию – жить спокойно им не дадут. Российская пропаганда получила нового Павлика Морозова и Власова в одном флаконе – факт.