Афро-кубинский фейерверк

9 ноября, в Москве, продюсерское музыкальное агентство «РАМ МЬЮЗИК» в рамках проекта «ELITE JAZZ» организовало на сцене уникального концертного зала Vegas City Hall выступление потрясающего кубинского джазмена Гонсало Рубалькаба/Gonzalo Rubalcaba– исполнителя-пианиста и композитора, 16-кратного номинанта на премию Грэмми, и четырежды получившего эту почетную музыкальную награду.

Гонсало Рубалькаба ошеломляюще виртуозно исполнил на рояле прекрасного тонкого звучания афро-кубинский джаз и экстравагантные композиции собственного сочинения.

Исполнение второго джазового шедевра сопровождалось появлением на сцене знаменитого российского музыканта, великолепного джазиста-саксофониста, композитора – Игоря Бутмана, и началась восхитительная, потрясающая игра двух джазовых легенд. Мелодия, звуки фортепиано невероятно красиво переливались с «голосом» саксофона, то сливались воедино, то разбрасывались миллионами полиритмичных радужных оттенков, восторгая, погружая зрителей-слушателей в музыкальный счастливый транс.

Игра была наполнена потрясающей сочной музыкальной энергетикой двух талантливых маэстро. Музыканты старались подарить гостям, как можно больше ярких, глубинных, вдохновляющих эмоций.

Изумительное музыкальное представление продолжалось и продолжалось, зрители никак не хотели расставаться с джазовым фейерверком, и несколько раз приглашали замечательных виртуозов на бис.

Фото: Дарья Малахова.