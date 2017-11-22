Я хочу запомниться веселым

…Мы летели с Хворостовским в его родной Красноярск, он…

Нет, сначала про другое, а то забуду…

Мой товарищ Манченко, который меня возит (понимаете, у меня нет обслуги, у меня есть только товарищи) в сердцах, вгорячах, зло сетует: столько медицинских светил, столько ученых голов, столько Нобелевских премий раздали, а проку от премий и от этих уважаемых людей, как от ведра без днища, эти люди и эти премии не более полезны, чем хрустальный молоток…

Сегодня согласен.

Мы летели с Хворостовским в его родные края, и догадал меня черт сморозить, что я самым решительным образом, стопроцентно глух к опере.

Как он меня журил, не так важно.

КАК он говорил о любимом деле!

Это воспоминание, рвущее сердце.

Его земляк, писатель Виктор Астафьев писал про скорбь: «Не понимаю я концепцию скорби, она столько времени отнимает».

Но как не скорбеть?

Эта подлая болезнь отняла у нас одного из самых красивых людей планеты, одного из самых достойных.

Я ходил на канал «Спас», я ходил туда не умничать, а в том числе для того, чтобы предъявить счет за мою Жанну Фриске: ЗА ЧТО?! ПОЧЕМУ?!

Поход был полезным, но прошло немного времени, и я повторяю этот вопрос, и я снова плАчу.

Задорнов, Хворостовский…

Хворостовский был гренадером; на музыкальном фестивале артисты затеяли футбольный турнир, я встал в ворота, так он зарядил в меня метров с двадцати с такой силищей – что твой Роналду.

Силач, визуальность такая, что ваш Майкл Фассбендер рядом с ним замухрышка, дал больше благотворительных концертов, чем Боно и Стинг на пару, рдел всякий раз, когда – и при мне – просили о фото или автограф, к людям даже младше себя обращался на “Вы”.

ЗА ЧТО?!

Ни у кого нет ответа.

А в самолете на мои вопросы он ответил, я на его – тоже.

Весь разговор я не помню, то было лет пять назад, он тогда не хворал, он сиял тогда, и на вопрос о книжках, о поэзии он сказал, что любит Ходасевича, например.

Но сейчас очень к месту стихи Евгения Винокурова:

“Я когда-нибудь

Снимусь над молом,

С облаками где-то вдалеке…

Я хочу запомниться веселым

С веткою какой-нибудь

В руке!”.

И душераздирающий финал:

“Вот таким я быть хотел на свете

И таким мне быть

Не удалось.”.

Удалось, Дмитрий, удалось.

Спасибо за урок красивой жизни.