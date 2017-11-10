«Последний портрет»: Начать всё сначала

С изобретением фотоаппарата пропала необходимость в портретах. Они попросту стали бессмысленны, как уверял знаменитый художник и скульптор Альберто Джакометти своего новоиспечённого друга – позирующего ему американского критика, писателя и ценителя искусства Джеймса Лорда во время создания одной из последних работ великого мастера XX века. Лорд, изображает которого на экране Арми Хаммер, приехал во Францию в 1964 году ненадолго, однако когда к нему поступило предложение попозировать для портрета от самого Джакометти, в роли которого великолепный Джеффри Раш, американец не смог отказаться. Хотя тогда он даже не догадывался, сколько это займёт времени и сколько раз ему придётся менять билеты на самолёт. Стэнли Туччи в своей пятой режиссёрской работе очень деликатно освещает весьма затянувшуюся встречу двух господ, чей творческий союз сумел значительным образом обогатить обоих и послужил крепкой основой к весьма очаровательной и нетрадиционной биографической ленте.

Альберто был сложной личностью, чья эксцентричность постоянно уживалась с неизмеримым талантом. И Джеффри Раш, кажется, идеальный кандидат на эту роль. Во-первых, он поразительно похож на него внешне, можно даже сказать, с фотографической схожестью. Во-вторых, мастерства и чуткости к персонажам у этого австралийского актёра столько, что позавидуют многие его ровесники, по совместительству коллеги по цеху. Совсем недавно на телеканале National Geographic вышел сериал «Гений», в котором Раш изобразил Альберта Эйнштейна. Как выяснилось, у Джакометти и Эйнштейна много общего: начиная с вечно растрёпанной пышной шевелюры и заканчивая отношением к женщинам и одержимостью своим творчеством (да, математика и физика в талантливых умах вполне приравнивается к творческим занятиям).

На временном отрезке, что показывает нам Туччи, у Джакометти в окружении две девушки. Аннет (Сильви Тестю) – его жена, с которой у него натянутые отношения и никакой близости. Зато проститутка Каролина (Клеманс Поэзи) – настоящая муза Альберто, ради которой он готов забыть обо всём на свете, попутно расцеловав ту до осушения губ. Весь фильм акцентирует наше внимание на процессе создания портрета, однако в мире искусства Джакометти больше известен в качестве скульптора. И это мы может увидеть по его мастерской, в которой режиссёр запирает зрителя вместе с двумя героями на большую часть всего хронометража. Его кабинет покрыт толстым слоем пыли от гипсовых скульптур, занимающих все доступные поверхности. Его работы напоминают болезненно хрупкие осколки со стиснутой до предела формой. Эти изломленные, с неправильными пропорциями, вытянутые фигуры, что заполняют его мастерскую, отчасти напоминают самого Джакометти, на которого жизнь наложила множество отпечатков. То, как Раш, находясь в образе, говорит, двигается, стирает написанное, показано с невероятной отдачей и глубочайшим погружением в личность. Мы смотрим на актёра и видим в его глазах ту бесприютность, то космическое одиночество, что преследовали мастера вплоть до его смерти. Игра Джеффри Раша достойна безмерного уважения. У него за плечами невероятно богатая карьера, но как же приятно видеть, что даже на седьмом десятке он запросто выдаёт одну из лучших работ в своей богатой карьере.

Подобно многим творцам, Джакометти жаждал совершенства и никогда не был полностью удовлетворен, но в то же время не стремился к славе и к деньгам относился весьма небрежно. Продвижением и сдерживанием в узде известного скульптора и художника в основном занимался его брат Диего (Тони Шэлуб), которого мы видим как некого антипода – он сдержанный и рассудительный, в то время как Альберто импульсивный и слегка одержимый. Одержим он также традиционностью, сторонится перемен в жизни. Туччи это даёт понять во время коротких вылазок Лорда и Джакометти на улицу. Во время живописной прогулки по кладбищу мастер рассказывает, что так и не смог полюбить кубизм и по большему счёту ненавидит Пикассо, а при посещении одного из парижских ресторанов мы видим, как Альберто ещё не успел сесть за столик, а официанты уже несут ему яичницу, вино и две кружечки кофе. Да и портрет – развлечение, отдающее архаичностью, о чём нам напоминает Джеймс Лорд, постоянно нося с собой фотоаппарат и регулярно делая снимки проделанной работы за день.

«Последний портрет» выдержан целиком в серой палитре: гипсовые цвета мастерской, тёмно-синие, серые пиджаки, холодные, но очень сочные цвета парижских осенних улиц и прогулки по мрачновато-облачному кладбищу. Однако Туччи использует контраст, разбавляя серость яркими красками, каждый раз ассоциируя их с женщинами: экстравагантные, вызывающие наряды Каролины, её броский автомобиль, роскошное вечернее платье Аннет, в котором она собралась пойти на Шагала, куда её позвал Альберто. Режиссёр крупным планом словно кистью рисует портрет Арми Хаммера, позволяя нам увидеть то, что видит Джакометти во время своей работы. Сценарий приготовил целый кладезь замечательных диалогов, в которых прекрасно сочетается крепкий юмор и высокая интеллектуальность обоих собеседников.

Лорд: ― Вы когда-нибудь задумывали о самоубийстве?

Джакометти: ― Конечно.

― Как часто?

― Каждый день!

Стэнли Туччи легко и непринуждённо избегает клишированных троп биографических фильмов, его «Последний портрет» ― самый настоящий артхаус от мира байопиков, наглядно демонстрирующий, что прекрасное – в простоте. Тактичная, вежливая режиссура прекрасно сочетается с лаконичным, детальным сценарием. Лёгкое, выдержанное в одной цветовой гамме кино, размеренное, приятное и магическим образом успокаивающее при просмотре. Джеффри Раш выше всяких похвал.