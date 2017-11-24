«24 часа на жизнь»: Чтобы рыбы полюбили меня

2 ноября в российский кинопрокат ворвался захватывающий трагический боевик «24 часа на жизнь/24 Hours to Live», придуманный создателями из США, ЮАР и Китая, американского режиссера Брайана Смрза. Это второй режиссерский опыт Смрза в создании фильмов-боевиков, криминальной тематики. Десять лет назад, в 2007 г. Смрз снял достаточно успешный боевик об ограблении «Разыскивается герой/Hero Wanted» с потрясающими Кьюбой Гудингом мл. и Рэем Лиоттой в главных ролях.

Свой второй боевик режиссер украсил корифеями драматического, экшн-триллер жанра – ключевых героев сыграли Итан Хоук, Рутгер Хауэр, Пол Андерсон.

Трэвис Конрад (Итан Хоук) – ответственный наемный киллер, безжалостно выполняющий многочисленные кровавые задания. Однако, в этот раз сила воли жестокого и хладнокровного убийцы изменила ему, и Конраду пришлось столкнуться с философией искупления грехов и спасения души, ведь жить ему осталось всего 24 часа, за которые предстоит осуществить невозможное – спасти такого же, как и он сам, бездушного убийцу, остановив последующие кровавые деяния и преодолеть смерть перед смертью.

Как и положено криминальному триллер-боевику, фильм наполнен кровавыми разборками, убийствами, непрекращающейся стрельбой, взрывами, бесконечными автомобильными гонками, с проступающими сквозь этот кровавый кошмар красивейшими природными ландшафтами Африки и восхитительными городскими пейзажами Китая и Америки, которые завораживают, невозможно оторваться.

Новый экшн Брайна Смраза получился необыкновенно живым и динамичным, пропитанный тяжелой болью трагедии – основной темой триллера, с вкраплениями комедийных эпизодов, этакий боевик с «душой», особенно это ощущается потому, что на протяжении всего фильма продвигается линия «заботы» о возвращении души и совести хладнокровному убийце Конраду, чтобы и рыбы полюбили его для более успешной рыбалки, как советовал ему тесть Фрэнк, которого потрясающе сыграл непревзойденный Рутгер Хауэр, и все эти, как кажется, на первый взгляд несочетаемые жизненные жанры и перипетии стоит увидеть и прочувствовать.