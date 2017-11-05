На рынке образованный человек ведёт себя, как старая дева, которая так боится насильников, что всегда останавливается в гостинице для дальнобоев и никогда не запирает дверь в номер.

Образованный человек просто требует, чтобы его обманул всякий торговец аргентинскими яблоками и мираторговской свининой.

С дебильным выражением лица бывший интеллигент нюхает обработанные воском заокеанские яблоки и строго спрашивает продавца:

- Это – синап? Или – “карамель”?

Он покупает белорусскую колбасу, сделанную в Польше и настоящий грузинский сулугуни, произведённый на Тверском молокозаводе.

Вера его сильна. Она обращает темрюковское пойло из цистерны в домашнее вино дяди Гургена и заставляет платить по 700 руб за крашеную желтой краской курицу “Новопетровской птицефабрики”.

Оставив на рынке 10 или 20 тысяч рублей образованный москвич не понимает, отчего небритые брюнеты ухмыляются ему вслед и почему их гортанные фразы кажутся ему глумливыми.

И только случайно замеченная на мешке с грецкими орехами этикетка Made in Chile будит в его сердце проклятый русский вопрос – “Что это за ,,,,я?”