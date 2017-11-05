Главные уроды современности это не сопливые хипстеры и не советские пенсионеры, а поколение сорокалетних. Те, чья юность пришлась на беспокойные девяностые, порой были вынуждены идти работать с пятнадцати лет и не имели возможности получить качественное образование. Всё их бытие определила одна единственная травма. 1994 год, тебе семнадцать и ты по уши влюблен в девчонку из соседнего подъезда. Но у тебя нет денег даже на букет цветов, твои родители-инженеры по выходным продают на барахолке домашнюю утварь чтобы элементарно не умереть с голоду. И вот ты стоишь у её подъезда и ждешь, желая признаться в любви. Она выходит, но даже не смотрит в твою сторону и сразу садится в шестисотый «Мерседес» к пузатому бандюгану в малиновом пиджаке и с золотой цепурой на бычьей шее. И у тебя остается рана на всю жизнь. В памяти откладывается, что мерилом успеха является большая тачка, здоровенный живот и кричащий внешний вид, демонстрирующий материальный достаток. Проходят годы и десятилетия, но ты только и делаешь, что пытаешься избавиться от той травмы. Ты покупаешь громоздкий «Таурег», вместо малинового пиджака носишь шмот от Гуччи. Аналогом золотой цепуры становиться последний айфон. Всё твое поведение это попытка компенсировать ту травму потребительством. Ты уже давно забыл имя той девчонки, что не дала и уехала на шестисотом, но все равно пытаешься доказать окружающим, что ты реально крут. И вот эти сорокалетние уроды сейчас порой определяют тренды в обществе и влияют на массы, что весьма печально. Хипстеры с малых лет приобщаются к культуре и пока еще не дорвались до власти, так что они достаточно безобидны. Советские пенсионеры имеют еще старую закваску – с образованием у них как раз всё в порядке. А вот эти сорокалетние невежды портят социум и хочется, чтобы они поскорей скатились на обочину жизни.