Октябрьская революция стала исключительным, главным, тем единственным событием в русской истории, ради которого русский народ, возможно и возник.

100 лет назад русские изменили весь ход истории на планете. Они сдвинули земную ось, отменили привычный ход вещей и запустили неслыханной силы цепную реакцию, которая создает и непрерывно меняет мир. Образы, ценности и смыслы этого все ещё нового мира мы сами не успеваем понять, потому что они непрерывно меняются и меняют нас.

Революция не сделала русских счастливыми.

Наоборот. Россия сегодня балансируют на краю пропасти, в которой, русский народ, может быть, сгинет, или будет рассеян по лицу земли. Но, это ничего не значит.

Октябрьская революция по своему значению для человечества – сродни Христову Рождеству. 7 ноября 1917 года русские совершили то, что сделало их народом, известным всем людям, даже живущим в самых отдаленных и глухих частях света. Они сделались новыми евреями, историческим, богоизбранным народом, через который Господь исполняет свой промысел

И это обстоятельство объясняет и оправдывает все бессчетные жертвы, которые за 100 лет принесла Россия.

Это – цена Вечности.