Если у разумного человека лежат в кармане условные сто рублей, и он идет в магазин, чтобы купить еды, – он купит хлеб, сыр, масло, огурцы-помидоры, этот ряд легко продолжить.

Но если отправить туда же ребенка – он может запросто купить мороженого “на все”.

А если алкоголика – он завернет к любимой водке, и большой привет.

А если жулика – он возьмет деньги и молча исчезнет.

Все дело в том, что для кого главное: еда, водка, мороженое или скорее-скорее украсть.

К чему я все это?

А я все это к тому, что стоимость высадки тюльпанов в Москве – 159 миллионов.

Стоимость подсветки деревьев – 6 миллиардов.

Стоимость распонтухи с тундрой и ледяной пещерой у Кремля – 14 миллиардов (четырнадцать годовых бюджетов Переславля из Золотого кольца).

Стоимость покрытия плиткой огромных пустых тротуаров – 42 миллиарда (и еще столько же за два прошлых года).

А при этом московские больницы выглядят так, словно бы их последний раз ремонтировали в СССР, ливневую канализацию делать “сложно и дорого, так что пока не будем”, нанять квалифицированных русских рабочих вместо таджиков – опять-таки дорого и “неэффективно”, надо кого подешевле, выдающиеся наши памятники-усадьбы – Покровское-Стрешнево, Виноградово, Влахернское-Кузьминки – гибнут прямо у нас на глазах, как и десятки прекрасных особняков по всему городу, капремонт, за который вы платите сейчас, ожидается в 2046 году, новые квартиры втискивают в безумные башни прямо на трассах – отравы вам в окна, дорогие москвичи, многие автобусы приходят на свои остановки с моднейшим дизайном раз в полчаса (а скоро мороз!), лихорадочно застраиваются поля, парки, дворы, участки бывших малоэтажных домов – больше надо! мало! еще больше! – а в государственных поликлиниках происходит бесконечное уплотнение, а уж за пределами Москвы и ее сателлитов начинается самая настоящая нищета, по меркам которой деньги, потраченные мэрией на поганые фонарики, – это немыслимые, фантастические суммы, способные преобразить и возродить все вокруг.

А вы недоумеваете: почему же я их так ненавижу?

Да потому и ненавижу, что когда у вас есть условные сто рублей, у вас есть и возможность решить, что для вас главное: еда, водка, мороженое.

Или скорее-скорее украсть.