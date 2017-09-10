Очень важный вопрос – можно ли оценивать творчество художника при госфинансировании? Сейчас все почему-то говорят – нет. Но это ложь. Просто так удобнее. Так проще продается посредственность и отсутствие таланта. Оценить творчество можно. В этом нет ничего сложного. Возьмем, например, театральную постановку. Премьеру. Перед ней приглашаем комиссию, состоящую из преподавателей театральных вузов. У них есть вполне четкие градации, по которым оценивается работа актеров (актерские факультеты), режиссера (режиссерский факультет), драматурга (сценаристы), декораторов, менеджеров (организация театрального производства, театральный менеджмент). Закрытое голосование по четким критериям – и мы вполне можем получить экспертизу – перед нами творение таланта или посредственности. А если посредственности – то никакого государственного финансирования. Пусть творит за свои и спонсорские. То же самое вполне применимо к кино, живописи, музыке и так далее. Когда видный творец говорит вам, что творчество невозможно оценить – он врет. Чтобы его самого не оценили. Дело в том, что любой художник должен постоянно доказывать свою потенцию. Не так, чтобы снять один хороший фильм, а потом спокойно почивать на лаврах. Как в СССР и в современной России.

Да, худсовет. Это не цензура. Цензура запрещена Конституцией. Худсоветы – нет.

Другое дело, что в российской культуре нет конкуренции. Круг творцов очень узок и все друг с другом повязаны общим заговором умолчания. То есть, отсутствие критики не потому что все талантливы, а потому что все боятся быть изобличены.