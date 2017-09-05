Мужик, который делает себе по утрам смузи – ошибка природы, генетический мусор, потенциальный предатель Родины.

Нормальный мужик вставая утром с кровати, первым делом думает, где заработать денег и кому сегодня нужно дать в рожу.

Мысли о калориях, балансе белков и углеводов, дельтовидной мышце и вообще красоте фигуры – верный путь к вырождению.

Он съедает прямо из сковородки котлеты покрытые холодным жиром и запивает их водой из под крана. Если нет котлет – сойдет и бутерброд с майонезом…

Мужик не должен размышлять об “отношениях”, качестве своей сексуальной жизни и прочей блуде из журналов для полупедиков. Он надевает джинсы прямо на голое тело и бросает в сумку ключи и банковскую упаковку стодолларовых банкнот на мелкие расходы.

Выходя из дома, он просто знает, что где-то там, в каменных джунглях находится его добыча, и там же затаились его враги (коллеги по работе, гаишники, сосед на парковке, налоговый инспектор, конкуренты).

Добыча будет его. Он убьет своих врагов, возьмет их самок в свой прайд и сожрет их детенышей.