Я очень люблю волейболистку Екатерину Гамову.

Люблю ее нестандартное очарование и неподвластность земному притяжению на площадке.

Вчера великая Гамова на ЭХЕ закрыла тему, из-за которой сломано немало копий и разрушено много дружб.

На вопрос о том “лихими” или “святыми” были 90-е годы, она откровенно рассказала, что для ее мужа, кинооператора Мукасея, это были классные и денежные годы, а для нее, девочки из Челябы, беспросветно жившей с матерью едва ли не впроголодь, эти годыбыли ужасны.

Все индивидуально, я бы сказал – шкурно.

Вот и всё!

До сих пор ищу глазами Гамову, когда играет сб.России.

Но никто не парит над площадкой.

Она парила.

Люблю!