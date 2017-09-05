Я очень люблю волейболистку Екатерину Гамову.
Люблю ее нестандартное очарование и неподвластность земному притяжению на площадке.
Вчера великая Гамова на ЭХЕ закрыла тему, из-за которой сломано немало копий и разрушено много дружб.
На вопрос о том “лихими” или “святыми” были 90-е годы, она откровенно рассказала, что для ее мужа, кинооператора Мукасея, это были классные и денежные годы, а для нее, девочки из Челябы, беспросветно жившей с матерью едва ли не впроголодь, эти годыбыли ужасны.
Все индивидуально, я бы сказал – шкурно.
Вот и всё!
До сих пор ищу глазами Гамову, когда играет сб.России.
Но никто не парит над площадкой.
Она парила.
Люблю!
Гамова
Я очень люблю волейболистку Екатерину Гамову.
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