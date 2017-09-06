Я не шибко образован. В юности, когда нужно было тренировать мозг, тренировал другое. А мозг ведь тоже мышца. Поэтому уже не удастся многое програмное прочесть, понять, и это, в свою очередь, не позволяет считать себя по-настоящему образованным человеком. Зато сообразительный. И местами умный. Сообразил вот давеча, что война мне совсем не нравится. Несколько раз бывал в зонах БД, на Донбассе и в Сирии. Но не воевал. Сообразил, что происходящее там мне категорически не нравится. Главным образом, не нравится необходимость убивать людей. Ну и всё остальное – подчиняться тотальной дисциплине, испытывать чувство постоянной опасности, неспать-нежрать, претерпевать всяческие лишения, отказать себе в комфорте мирной жизни – в основном в сантехнических удобствах. А есть люди, которым это искренне нравится. Не скажу насчёт убивать, но вот врослая “Зарница” это то, что им любо.
До того, как на войну посмотрел, обманывался, думал смогу себя заставить если не полюбить это дело, то хоть как-то к ней притерпеться. Теперь вот понинмаю, что война не моё. Это вовсе не означает, что стану отлынивать – скажут воевать – буду. И убивать буду. Заставлю себя. Но очень не хочется
Война
Я не шибко образован. В юности, когда нужно было тренировать мозг, тренировал другое. А мозг ведь тоже мышца. Поэтому уже не удастся многое програмное прочесть, понять, и это, в свою очередь, не позволяет считать себя по-настоящему образованным человеком. Зато сообразительный. И местами умный. Сообразил вот давеча, что война мне совсем не нравится. Несколько раз бывал в зонах БД, на Донбассе и в Сирии. Но не воевал. Сообразил, что происходящее там мне категорически не нравится. Главным образом, не нравится необходимость убивать людей. Ну и всё остальное – подчиняться тотальной дисциплине, испытывать чувство постоянной опасности, неспать-нежрать, претерпевать всяческие лишения, отказать себе в комфорте мирной жизни – в основном в сантехнических удобствах. А есть люди, которым это искренне нравится. Не скажу насчёт убивать, но вот врослая “Зарница” это то, что им любо.
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