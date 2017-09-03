То была чудесная мысль – пойти вещать на КОМАНДА.COM. Это, конечно, благостная кривда – что у нас есть свобода слова. Между тем я не Борис Немцов и никогда не имел поводов петь лазаря по поводу возможности самовыражения. Уж [Читать...]

Модная мысль – “нечего поддерживать феминисток и пидарасов, отталкивая простой народ, лучше вместе идти валить Путина” – вызывает у меня протест. Выступать за или против чего-то нужно не из дутых соображений химерического единства всех со всеми – выступать [Читать...]

Леонид Агутин в марте 2015 года даст большой концерт в Crocus City Hall. Подготовка уже началась, но артист совмещает её с текущими гастролями и работой наставником третьего сезона шоу «Голос». В интервью Агутин рассказал о новом сезоне, конфликтах [Читать...]