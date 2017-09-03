Есть такая модная мысль: здесь никогда ничего не изменится.
Здесь каждый нынешний начальник будет сидеть до ста лет, и всегда будет плохо, и никто не уйдет, и никто не придет.
- Вся моя жизнь пройдет при путинском режиме! – жалуется, заламывая руки, очередной нервный интеллигент.
Чепуха.
Скоро все поменяется.
А именно: я уверен, что через несколько лет возникнет и состоится новая русская молодежь, уже не связанная ни с советским миром, ни с миром ларька, утюга, паяльника и рейдерского налета на непослушный завод.
И она, это новая молодежь – и среди начальников, и среди интеллигентов, – сделает самое главное.
Она полюбит и родину, и свободу.
У нас ведь как до сих пор?
У нас либо родина-родина-родина-танки-танки-ракеты-родина, либо свобода-свобода-свобода-все распродать и бежать.
Я думаю, образуются люди, которые больше не будут жить в этом дурацком противоречии.
Которые смогут выйти вон из этого противоречия и сказать:
Это мой дом, и я его никому не отдам.
И я свободен.
Тогда-то все и изменится.
Но этого, конечно, никто не оценит.
Потому что плохое – оно всегда здесь и сейчас, а хорошее – завтра, на горизонте, потом.
Мысль
Есть такая модная мысль: здесь никогда ничего не изменится.
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