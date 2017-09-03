Думаю о том, что многие возмущённо называющие украденные у государства деньги “своими”, “нашими” глубоко заблуждаются. Твои персональные деньги это те купюры, которые в твоём кошельке, в чулке, в подушке, закопаны в банке саду. Те средства которые не в стеклянной банке, а в банке, который финансовая институция, уже не совсем твои. Т.е., считать их своими волен каждый, но полноценные права собственности сильно ограничены. А в моменты социальной турбулентности запросто могут превратиться даже не в сказочную тыкву, а просто в воздух.

Это не к тому чтобы забрать деньги из банков, просто понимать…