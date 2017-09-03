Департамент культуры города Москвы поддержал кандидатуру Ивана Вырыпаева на должность художественного руководителя театра «Практика», предложенную нынешним руководителем театра Эдуардом Бояковым. Контракт с Вырыпаевым рассчитан на три года и вступит в силу в апреле 2013 года. – Театр достиг уровня, [Читать...]

Презентация музыкального проекта «Сахар», созданного руководителем театра «Практика», режиссером Иваном Вырыпаевым совместно с Казимиром Лиске, состоится в клубе «Москва Hall» 23 октября 2013 года. В этом проекте Иван Вырыпаев выступает автором текстов, к которым написал музыку Казимир Лиске. [Читать...]