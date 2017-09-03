Режиссер Иван Вырыпаев сочинил манифест против кровавого режима.
Пишет там, что “единственное наше оружие — это формирование общественного мнения”, и еще – что “у нас есть год, чтобы попытаться максимально снизить его (Путина) рейтинг, а главное, его авторитет и авторитет всей этой правящей идеологии”.
А дальше пишет:
“Неужели вы не понимаете, что помогая, например, больным детям ценой поддержки Путина, вы оказываете «медвежью услугу» всему нашему будущему поколению, которое вынуждено расти и ходить в школы в России при этом режиме?”
И:
“Больно смотреть, как 9 мая вместо тишины и скорби по Красной площади ездят машины смерти”.
Милый, милый режиссер Вырыпаев.
Не надо, значит, помогать больным детям.
Зато 9 мая надо скорбеть.
Думал человек, думал, как сформировать общественное мнение в свою пользу и снизить авторитет Путина, – и придумал.
Молодец.
Пиши, как говорится, еще.
Целую,
твой кровавый режим.
Вырыпаев
Режиссер Иван Вырыпаев сочинил манифест против кровавого режима.
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