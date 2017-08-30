Огромное количество сетевых бодрячков, трясущимися от гипертонии и алкоголизма руками набирают энергичные и полные оптимизма тексты.
В них – пузырится шампанским ирония, волнуют намеки на избыточную полноту сексуальной жизни и хлещет через край социальная и профессиональная состоятельность.
Все это – ложь смердящая…
Вы – одинокие, раздавленные жизнью немолодые люди.
Ваше окно в жизнь сузилось до размера экрана дешевого смартфона.
Ваше настоящее настолько невыносимо, что даже телевизор смотреть больно.
Ваше будущее – черно, словно свежевырытая могила.
99% фейсбучных постов падают в омерзительную выгребную яму забвения без всякого следа. Их единственный читатель – сам автор.
Когда, жуть одиночества становится совсем невыносимой, некоторые ставят себе лайк.
Это – те, кто уже у самого края…
Край
Огромное количество сетевых бодрячков, трясущимися от гипертонии и алкоголизма руками набирают энергичные и полные оптимизма тексты.
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