Среди моих одесских друзей идут не шуточные дебаты по поводу легализации или неоспоримого вреда проституции.

Предмет спора также не понятен, как вопрос откуда берутся пупочные катышки. Они берутся и всё. Не у всех и не всегда, но всем и не надо.

Проституция не искоренима. СПИД победят, рак победят, даже идиотов победят, хотя и вряд ли. А проституцию точно нет.

Вот уже тысячи лет она существует, как профессия. Когда предки программистов сбивали с дерева ананас, а пращуры биотехнологов растапливали костер говном мамонта, проститутки уже принимали клиентов в соседней пещере за шкуры и ракушки.

В конце концов, если проституцию легализовать, то государство получит возможность ее декриминализировать. Это контроль за здоровьем жриц, это контроль за то, чтобы никого не принуждали работать проститутками, и чтобы среди них не было несовершеннолетних.

Это налоги в конце концов, и вы удивитесь, но это может быть вполне приличной суммой.

Если явление нельзя истребить, его надо приручить. А уж как зарабатывать это личное дело взрослого индивидуума.

И вообще, мне не понятно, чем проститутки хуже остальных? Они хотя бы не кричат душой и даже иногда получают удовольствие. Остальные тупо продают половину жизни, чтобы тупить офисе.