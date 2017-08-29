Гоним мы на Запад.. Они тупые, они то, они се.

Зато у них есть внутреннее чутье. В генах заложено. Вот почему какая-то там каталонка мочится стоя на асфальт?

И говорит – “Нет – терроризму!”

Наши -то сразу – фу, бескультурье, парвеню, дикий запад..

А вспомните историю. И все сразу станет ясно. Какие-то послы ( персияне, что ли?) отправились к европейским монархам. Сначала во Францию. И жить во дворце не смогли . На них – свеженьких – набросились все вши и блохи дворца. Да и нечистоты в нос били. Ибо в камины оправлялись европейцы. Удобно же.

Вот и каталонка решила вонью и нечистотами с террористами бороться. Вдруг они и сейчас почище будут европейцев и брезгливее.

Для начала надо обязать испанцев ( ну и всех) выливать горшки на улицы. Как раньше было. Оправляться на тротуарах. Хорошая добрая вонь отпугнет дураков иноверцев. не полезут они по загаженным дорогам. Да и будут опасаться нечистот из горшков на головы.

Да, желательно еще воду перекрыть. Свои-то – европейцы – потерпят, они привычные.

Так вот – теперь скажите – кто осудит каталонку, которая подала РАЗУМНЫЙ исторический совет? и даже показала, как…