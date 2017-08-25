Дуня Смирнова

Авдотья Смирнова ( Дуня Чубайс) – несомненно талантливый человек. Это я серьезно. Ее фильм “КОКОКО” – это истина. В последней инстанции. Это срез элитарной интеллигентщины. Это – их мир. Болотный. С испарениями великоумия, чванливости, подлости, себялюбия и самолюбования.

Героиня Анны Михалковой ( прекрасная актриса) – этнограф, с кандидатской естессно… Живет в большой родовой квартире в центре Петербурга. квартира, как водится, донельзя запущена и грязна. Ибо хозяйка – не из быдла, ей чужд быт.

Она стихийно приглашает пожить к себе некую Вику из провинции. Такой обнаружился этнографический интерес. Интересные моменты – застолье, где местечковые барды поют, коверкая хорошую советскую песню, затем душевно с надрывом – португальскую и слушают “народные песни” гостьи.. С интересом. Рассматривая как забавного насекомого. Их пробивает на лирику – вот он, народ. Бедный, с убогим творчеством, невежда.. То ли мы – нас родители воспитывали, в театры водили..

Интересен конец фильма. Вика – гостья – намывает за неделю квартиру, пытается задаривать подарками хозяйку – естеснно, мещански нелепыми , как и подобает народу. Затем доводит до исступления хозяйку самим фактом своего наглого быдляцкого существования и та ее пытается задушить подушкой.

Ничего сверхгениального – но схвачена суть этой нашей “болотной элитности”. Они почему-то уверены, что в Союзе только им светило солнце, только они воспитывались своими умными знаменитыми родителями, только им были доступны духовные ценности.

Мы же – провинция и окраины столиц – суть ошибки природы. Наш удел – покупать лубочные картины на рынках и довольствоваться турецким рынком. Потому что мы – кухаркины дети. А это – неизлечимо. И ненавидят они страну “кухаркиных детей”. Потому что ту, прежнюю, кто-то разбил.. Они не помнят кто, но не они.. Такая жалость..