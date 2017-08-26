О плюшевом мишке

Когда я его первый раз увидел – удивился. Коротенький, незаметный, с выпученными глазками на важном лице. Пришел с охраной уже в середине службы на Рождество. Впоппыхах отключал айфон. С нежеланием.

Я чувствую ауру людей. Всегда. От невысокого Путина исходит волна силы и уверенности. Этой волной накрывает близко стоящих чиновников – они бледнеют.. Молча. А он улыбается.

А от Медеведева исходит рябь -типа, ну что вы от меня все хотите.. да, да, да.. надо? берите.. только отстаньте.. лениво мне.. скучно.. Танчики ждут.. в шарики надо сеанс закончить..

Я НЕ знаю, каким прикрытием и кого служит наш премьер Медведев. Может, он тоже получит звание Герой России , как Сердюков. На роли фанерной имитации прикрытия.

Но правительство его меня приводит в удивление. Одиозная Тимакова. Пресс-секретарь. Прочно там окопавшаяся. Видная либералка. От которой ниточки финансовых вливаний тянутся во все гоголь-центры, приятельница всех звягинцевых, венедиктовых, серебренниковых. Вся эта колода невменяемых министров. их замов. непотопляемый Мутко, который попросту развалил спорт и утерся лапкой..

А может, так надо? так нужно? опять что-то замышляет Темнейший? ну не поверить же в то, что он на груди у себя пригрел большое паучье гнездо? из-за дружбы?