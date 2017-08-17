О женщинах и фитнесе

Женский фитнес – это однозначно козни западного империализма.

Коварная задача – раскачать психику отдельно взятого мужика и вывести его из равновесия. Сделать усталым на всю жизнь. Психически.

Невинные слова : “А не пойти ли мне на фитнесс, дорогой?” обычно вызывают рой ошибочных мужских мечтаний типа – “я и пиво”, ” я и чужие женские коленки”, а то и “наконец-то напишу обещанную статью”. Три часа мужской свободы!

Иллюзии, какие прекраснодушные мужские иллюзии!!

Именно эти слова – это еще ласковая морская волна, которая вскоре превратится в цунами.

Нет, не в абонементе дело.. Это маленький камешек лавины, которая вскоре обрушится на голову доверчивого мужика.

Что главное в фитнесе? Заранее скажу – все ответы ошибочны.. А уж банальщину типа – здоровье, похудение, гармония и т.д. даже не произносите.

Главное в фитнесе – это головная повязка. В тон к костюму. За ней можно ездить неделю. Как на работу.

Затем по мере значимости – топики, какие-то сумки, кроссовки со штанами в едином бренде и едином стиле.. Какие-то полотенца.. Потому что все как люди, а я одна дура-дурой..

Аппетит этого монстра – фитнеса- такими обыденными вещами, как небольшой монблан одежды, как оказалось, насытить нельзя.

Чтобы достойно крутить педали велотренажера еще нужна депиляция ( или эпиляция?). пардон, путаюсь.. Потому что типа все люди как люди, а я одна как дура волосатая..

Затем необходим солярий – это уже для бассейна. Потому как – ну не могу же я среди людей быть дура.-дурой… Все с Мальдив как люди, а я как дура – бледный червяк..

Наконец, водоворот подготовки к фитнесу – пройден. Есть все – от маникюра до педикюра и даже больше – с татуажем на особо открытых частях..

Мужик как семейная единица – уже деморализован и мечтает только о передышке в семейных баталиях.

Ему уже не нужны котлеты и чистые рубашки, он согласен на доширак и то, что носит уже вторую неделю..

Супружеский долг он готов простить на несколько лет вперед и даже без процентов..

Но…итог все равно печален. После нескольких занятий задумчивая фитнес-мученица внятно объяснит за утренней яичницей, что там какие-то дурацкие железки и она просто с ними дура-дурой.

А вот люди давно уже освоили стретчинг.. И…”не пойти ли мне на стретчинг, дорогой?”

И все это заметьте в тяжелейшей геополитической обстановке…когда каждый мужик на счету..

Вот они – происки Госдепа..