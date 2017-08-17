{ 17 августа 2017 }

Глаголева

Рубрики: [Фейсбук]  

ВЕРА ГЛАГОЛЕВА… ну какие, к чертям, 60 с чем-то?!
ОНА умерла марципановой барышней моложе молодых, ОНА защищала меня, когда я был в опале, и мне никто не пожимал руки, а ОНА подошла в клубе “КИНО”, куда меня впустил Харатьян, и обняла меня, и я прямо там, в ее объятиях, расплакался.
Я не могу поверить, я ведь читал книгу Джулиана Барнса “Нечего бояться”, там написано, что такие люди не умирают.
Это неправильное лето, ребята, я слиишком часто стал слушать “СПРЯЧЕМ СЛЕЗЫ ОТ ПОСТОРОННИХ” МЕЛАДЗЕ И “INFINITAMENTE” ЭРОСА Р.
ВЕРА, Вы были солнечной, солнечной и останетесь, я Вас не забуду даже в ненастье, где-то там, высоко-высоко, дождитесь меня, я задержусь, дел полно, но я Вам должен еще раз сказать спасибо, что защищали меня, а людям одним своим видом внушали мысль, что Прекрасное – Нетленно.
Мы отдаем тебе нашу Веру, Господи, будь с Ней нежен, Она заслужила.

Отар Кушанашвили


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