ВЕРА ГЛАГОЛЕВА… ну какие, к чертям, 60 с чем-то?!

ОНА умерла марципановой барышней моложе молодых, ОНА защищала меня, когда я был в опале, и мне никто не пожимал руки, а ОНА подошла в клубе “КИНО”, куда меня впустил Харатьян, и обняла меня, и я прямо там, в ее объятиях, расплакался.

Я не могу поверить, я ведь читал книгу Джулиана Барнса “Нечего бояться”, там написано, что такие люди не умирают.

Это неправильное лето, ребята, я слиишком часто стал слушать “СПРЯЧЕМ СЛЕЗЫ ОТ ПОСТОРОННИХ” МЕЛАДЗЕ И “INFINITAMENTE” ЭРОСА Р.

ВЕРА, Вы были солнечной, солнечной и останетесь, я Вас не забуду даже в ненастье, где-то там, высоко-высоко, дождитесь меня, я задержусь, дел полно, но я Вам должен еще раз сказать спасибо, что защищали меня, а людям одним своим видом внушали мысль, что Прекрасное – Нетленно.

Мы отдаем тебе нашу Веру, Господи, будь с Ней нежен, Она заслужила.