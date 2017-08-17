Как бы мы не желали обратного, у Малахова будут предложения с других каналов. Он универсальный пиздабол, поэтому сможет работать на любом канале.

Например на “Animal Planet”. Представьте, шимпанзе родила от фламинго, который в девяностых годах улетел в Торжок, где женился на козочке. Тем временем, его сын Шимпанзинго вырос и претендует на папину жилплощадь. Признает ли розовый алиментщик своего сына? Что думают об этом Николай Дроздов и роза Сябитова?Не переключайтесь!

Или, скажем, “Матч ТВ”. Большой скандал разразился в федерации футбола. После проверки международного допингового контроля, игроки сборной России оказались осинами и тополями. Что скажет ФИФА? Чемпионат мира -2018, который проводит РФ под угрозой срыва. В студии эксперт Тина Канделаки и ведущий “Дачного ответа” Андрей Довгопол. Не переключайтесь!

На Мультканале вообще просто. В лесу под Брянском найдена девочка, живущая с медведем. Общественность возмущена, но ученые не видят в этом ничего сверхъестественного, вспоминая о грифонах и кентаврах. За и против зоофилии. У нас в гостях очевидцы, а также братья Запашные и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Не переключайтесь!

На НТВ это будет выглядеть так. Иван Петрович Иванов, обыкновенный учитель из Сызрани в свободное от работы время ел людей. Страшные преступления помог раскрыл случай, капитан милиции Сидоров насиловал цыганскую воровку в лесополосе, где незаконно воровал лес председатель местного совета, и наткнулся на свежеобглоданный труп, в котором узнал опасного рецидивиста Петрова, убившего в прошлом году подозреваемого по статье коррупция начальника сызранского ГИБДД. Как буду развивать события и кто действительно виноват, нам помогут разобраться артист Селин, сыгравший Дукалиса и Владимир Жириновский! Не переключайтесь!

Ну, и так далее. Так что Малахов ушел не на долго. Не надейтесь. И не переключайтесь!