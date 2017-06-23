Рукопожатые

В сети рукопожатные, ну которые с хорошими генами и светлыми лицами, глумятся над кадрами Путина, вымокшего при возложении цветов к могиле Неизвестного солдата…

Как-то, в начале своего пребывания здесь я позволил себе замечание по поводу внешности оппонета. Мне было указано на недопустимость таких форм полемики. Указано теми же рукопожатными, со ссылкой на этическую недопустимость таких приёмов. Внял и стараюсь не допускать подобного.

С тех пор прошло изрядно времени, но мучает вопрос: а что нормы этики так пластичны и нельзя хамить только в их адрес?