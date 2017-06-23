Мария Захарова написала песню, которой открыли Московский кинофестиваль.
Исполнила Наргиз Закирова, способная и телефонный справочник спеть так, что у вас мороз пойдет по коже.
Сразу скажу, что Мария Захарова в жанре поэта-песенника куда убедительнее, нежели Михаил Гуцериев, но до текстов Владислава Суркова покамест не дотягивает.
Однако, лиха беда начало!
Главное, есть желание и свободное время!
К тому же, заметил ведь когда-то Флобер: “То, что стыдно прочесть с листа, можно запросто спеть”.
Споемте, друзья!
А слова для нас всегда напишут уважаемые люди!
Мария Захарова написала песню
Мария Захарова написала песню, которой открыли Московский кинофестиваль.
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