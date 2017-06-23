Мария Захарова написала песню

Ну вот станцевала сегодня Мария Захарова “Калинку”. Поскольку станцевала она ее не против кровавого режима, то прогрессивная общественность девушку с наслаждением обосрала. А станцуй она ту же “Калинку” супротив режима, все бы и восторгнулись дипломатией с человеческим лицом [Читать...]

Актриса театра и кино Александра Захарова рассказала программе “Правда 24″ о том, как перекупила сама у себя собаку, о премьере спектакля Марка Захарова “Небесные странники”, о работе в театре “Ленком” и взаимоотношениях с отцом-режиссером. Полную версию интервью актрисы [Читать...]

Актриса театра и кино Александра Захарова рассказала программе “Правда 24″ о том, как перекупила сама у себя собаку, о премьере спектакля Марка Захарова “Небесные странники”, о работе в театре “Ленком” и взаимоотношениях с отцом-режиссером. Полную версию интервью актрисы [Читать...]

Глюкоза представила новый трек под названием «Больно». — Несмотря на то, что песня называется «Больно», она очень драйвовая и станет частым гостем в вашем плей-листе, если нужно поднять настроение в эту пасмурную осеннюю пору, — уверили в пресс-службе [Читать...]

14-летняя дочь режиссера и продюсера Джадда Апатоу («Сорокалетний девственник», «СуперПерцы») Мод Апатоу написала песню для нового фильма своего отца. Картина называется «Любовь по-взрослому», а песня – «So What?» («Ну и что?»). Режиссер сообщил в интервью музыкальному сайту Pitchfork, [Читать...]