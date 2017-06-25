Юрий Ткачёв вчера возмутился тем, что одесская культурная тусовочка промолчала по поводу возможных атак националистов на ОМКФ. Мол приспособленцы, бояться высунуться, забились по норам и сидят тише воды ниже травы.

Тема Юрием выбрана интересная, но у меня на неё совершенно иной взгляд. Во-первых, я считаю, что ОМКФ и культурная тусовочка это две ягодицы одной и той же жопы, в которой очутилась творческая Одесса. ОМКФ проводится с 2010 года и резонно спросить у его организаторов: «Где результаты? Когда взойдут плоды вашей деятельности?». На фестивале ведь проводятся типа «мастер-классы», «встречи с режиссерами», «питчинги» и прочее. Так вот одесский кинофестиваль не способствует развитию кинематографа в регионе. Команда госпожи Тигипко сосредоточена на распиле спонсорских средств, самопиаре и разводе хипстеров на деньги. Всяким вейперам и веганам впаривают ощущение причастности к киноискусству. Купил абонемент на фестиваль, посмотрел албанский фильм сидя рядом с индусским режиссёром, потом сделал селфи с турецким актёром-транссексуалом, исполнявшим главную роль в драме про карликов-геев и всё, теперь ты не чмо на гироскутере, а человек из мира искусства. На фестивальных «мастер-классах» приезжие третьесортные деятели пьют минералочку после бурной алкогольной ночи в Аркадии и травят киношные байки. Процесса передачи знаний, навыков и умений не происходит. Все эти слушатели фестивальной киношколы тупы как пробка – они даже не в состоянии внятно объяснить, что такое трехактная драматургическая структура, Макки с Миттой никогда не открывали, да и взращены на голливудском попкорновом мусоре. И эта профанация обучения продолжается уже который год. Поэтому в регионе не появились новые талантливые актёры, сценаристы и режиссеры.

Я бы поддержал ОМКФ, если бы он поспособствовал всплеску кинопроизводства в Одессе, но этого как вы видите не произошло. Семь лет назад на одесской киностудии снимались российские мыльные сериалы, а сейчас там проводятся, простите за выражение, «фестивали городских культур». В павильонах, где должны сниматься фильмы, хипстеры жуют бургеры и жир, стекая по чёсанным в барбершопах бородам, капает на пол, оскверняя храм искусства. Ладно ОМКФ ничего не сделал для киноиндустрии в городе, но какой непоправимый урон он наносит имиджу города своими красными ковровыми дорожками на церемониях открытия и закрытия. Вульгарно накрашенные и безвкусно одетые девушки с пониженной социальной ответственностью и начальницы жэков давно уже стали посмешищем для всей Украины, России и не только. По этим пошлым китчевым коровам в мире стали судить об Одессе и это, увы, прискорбный факт. ОМКФ давно уже выдохся как проект и его влияние на город сугубо негативное. Поэтому если националисты решать забрасывать ОМКФ коктейлями Молотова, то я, наверное, принесу им канистру бензина, но заступаться за команду Тигипко точно не буду. ОМКФ должен поплатиться за свой конформизм и двурушничество. Что касается культурной тусовочки, то это творческое кладбище, сборище пьяниц-пустомель и насквозь гнилая среда. В Одессе можно на пальцах одной руки посчитать творческих персон, кто действительно делает что-то выше уровня внутригородского контекста. Большинство живописцев малюют натюрморты низкопробного уровня «Горсад». Поэтики сочиняют банальную муть с глагольными рифмами. Музыканты играют каверы западных групп. Тусовка есть, а творчества как такового нет! Зато есть много сплетен, склок, нудной болтовни и перманентный запой. Тусовочка живет по принципу “За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он Кукушку!», мыслит как стадо, коллективное бессознательное правит бал, и поэтому я как ярый индивидуалист её сторонюсь. Да и на её мнение мне начхать – они с моим творческим путём никак не пересекаются.

Что они мне могут дать, а? У нас разве есть книгоиздательство, способное мне как прозаику предложить взаимовыгодные условия сотрудничества? У нас разве есть кинокомпания, готовая работать со мной как сценаристом для съёмок полнометражных фильмов и сериалов? Ничего такого и близко нет. С тусовочкой у меня нет и не может быть никаких коллабораций, поэтому мне плевать на неё в целом и на каждого в отдельности. Пусть себе и дальше пьют таировские вина на фуршетах, а потом, проблёвываясь в подворотнях, награждают друг друга лестными эпитетами «Вась, да ты настоящий гений – Модильяни отдыхает рядом с тобой!». Тусовочка слаба, труслива, уныла, аморфна и безынициативна, так что оппозиционных заявлений от неё ждать не приходится. Приходится констатировать, что наш город, некогда славный своими писателями, режиссерами и живописцами, находится в состоянии глубочайшего творческого упадка. Но самое печальное, что художественно-эстетический кризис будет только усугубляться. Пока Тигипко будет проводить ОМКФ света в конце туннеля мы не увидим. Лично у меня нет времени пить с богемой – хватает идей и планов, которые я намерен претворить в жизнь и для этого надо пахать как проклятый, а не шляться по скучным фестивалям для заносчивых хипстеров.