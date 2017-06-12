{ 12 июня 2017 }

“Путин вор”?

Рубрики: [Фейсбук]  

Студент ы и школьники весело скандируют “Путин – вор, Путин – вон.”

А что же мы хотели, дорогие друзья? Или вы не знаете, что преподавательские составы высших вузов – за редким исключением – либерасты? То есть основная масса преподавателей не может рта открыть, потому что во главе – либерал?

Неужели никто не знает, что в МГИМО преподает урод писательский Быков? И все крутые чиновничьи папаши утираются лапкой? И МГИМО растит либеральные враждебные кадры, для которых Лавров и Захарова – не иконы дипломатии, а враги.

Кто-нибудь дернулся по этому поводу?

А известно ли что престижная Бауманка тоже полна либералами -преподавателями и они АКТИВНО предлагают своим выпускникам и аспирантам – проторенную дорогу на Запад. Обучили здесь бесплатно, работают там. Кузница кадров.

И кто-то возмутился по этому поводу? В той же Гос. Думе?

Такое впечатление, то они все ЖДУТ. Кто с тревогой, кто с радостью, кто – безразлично. Все эти – большие чиновники.

Ждут – и ничего не делают. Боятся. И тех, которые могут потянуть на солныщко за взятки и откаты. И других, которых боятся еще больше.

А время , когда можно было с улыбкой смотреть на этих уродов- демократов – прошло. Но настораживает уже не терпение власти, а ненормальная осторожность. Или бессилие?

Ингвар Коротков


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