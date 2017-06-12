Фамилия человека говорит о многом. И если ты родился Рабиновичем, то все попытки стать Иртеньвым заранее достойны отдельного троллинга.

Но дело даже не в этом. Когда тебе семьдесят лет, то ты должен понимать, что ты достиг возраста переосмысления многого, а когда ты вместо этого просто глупый агрессивный старикашка, то уже не важно Рабинович ты или Иртеньев. Ты просто смешной исписавшийся дедушка, так и не оправдавший даже собственные надежды. А времени на исправление косяков уже нет. От слова “совсем”.

Иртеньев, бывший поэт и бывший интелигент совершенно по-быдлячи нахамил Елене Пчёлкиной во время ее концерта. Жаль я этого не видел. Я наверняка еще большее хамло и быдло, чтобы рассказать ему очень много интересного.

Стареть надо красиво. А некоторые тупо обсираются. Таковыми и запомнятся.